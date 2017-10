Astronautas concluem reparos no braço robótico da estação espacial

Miami 20/10/2017 | 18h07

Dois astronautas americanos realizaram, nesta sexta-feira (20), reparos essenciais no braço robótico da Estação Espacial Internacional (ISS), semanas antes da chegada da próxima nave de carga, no início de novembro, informou a Nasa.

Os astronautas da agência espacial americana Joe Acaba e Randy Bresnik realizaram um passeio espacial que durou seis horas e 49 minutos, durante o qual deram os últimos retoques no braço robótico de 17 metros da estação, chamado Canadarm2.

O braço, um equipamento-chave no laboratório em órbita, em agosto perdeu sua capacidade de agarrar eficazmente.

Os astronautas dentro da estação manobram o braço externo para que ele segure as naves espaciais que chegam repletas de alimentos e suprimentos para a equipe. Também é usado para mover equipamentos e pessoas em volta da estação espacial.

O próximo envio de abastecimento dos Estados Unidos, que será entregue em uma nave de carga Cygurus não tripulada lançada pelo foguete Orbital ATK, deve chegar à ISS no dia 13 de novembro.

Com pressa para realizar os reparos antes disso, a Nasa organizou uma rápida sucessão de três caminhadas espaciais em três semanas, em 5, 10 e 20 de outubro.

Durante a saída desta sexta-feira, os astronautas substituíram um sistema de câmera com problemas de foco no final do braço robótico, necessário para ter uma boa visão das naves de carga que se aproximam, e fixou um fusível na extensão do Canadarm2.

Eles também instalaram outra nova câmera de alta definição do lado de fora da ISS.

A mão do braço robótico foi substituída durante a caminhada espacial de 5 de outubro.

Na saída de 10 de outubro, os astronautas lubrificaram o braço e instalaram uma nova câmera de alta definição do lado de fora do laboratório de pesquisa.

A caminhada espacial desta sexta-feira foi a 205ª da história da estação espacial, uma colaboração internacional que envolve mais de uma dúzia de países.

* AFP