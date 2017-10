Asterix e Obelix desembarcam na Itália em sua nova aventura

Paris 18/10/2017 | 17h31

"Asterix na Itália", a última entrega da saga de aventuras do irredutível gaulês, sairá na quinta-feira (19) na Europa com uma tiragem de cinco milhões de exemplares.

Trata-se do número 37 da mítica coleção de Asterix e Obelix, que será publicado em 16 idiomas, e que chegará às livrarias da América Latina no início de 2018.

Como os dois capítulos anteriores, este é assinado pela dupla Jean-Yves Ferri (texto) e Didier Conrad (ilustrações).

Os autores levam o pequeno gaulês e seu acólito Obelix por toda a península italiana, de Veneto, no norte, até a Sicília, no sul, em uma história ambientada no ano 50 a.C.

Este comic criado em 1959 pelo desenhista Albert Uderzo e o roteirista René Goscinny, falecido em 1977, já vendeu cerca de 370 milhões de exemplares em 111 idiomas.

"Um Asterix levanta o ânimo. É isto ou os antidepressivos", afirmou com um sorriso Conrad.

"Asterix aborda o universal", disse à AFP Celeste Surugue, diretor-geral da editora Albert René, que publica o livro, para explicar o sucesso desta obra francesa no exterior.

* AFP