As chaves do XIX congresso do Partido Comunista da China

Pequim 16/10/2017 | 10h32

O XIX congresso do Partido Comunista da China (PCC), "o maior partido do mundo" com 89 milhões de membros, começa na quarta-feira em Pequim, um evento central da vida política do país que acontece a cada cinco anos.

- Desenvolvimento -

Um total de 2.287 delegados, eleitos pelas distintas assembleias do partido, se reúnem a portas fechadas após uma cerimônia de abertura em Pequim no Palácio do Povo, um os símbolos do poder comunista, que governa o país com mão de ferro desde 1949.

Os delegados designam o Comitê Central (205 membros), uma espécie de parlamento do partido que define por sua vez o núcleo dirigente: os 25 membros do gabinete político, incluindo o secretário-geral.

A composição da equipe dirigente será anunciada ao final do congresso, que não teve a data de encerramento revelada. A reunião costuma durar uma semana e poderia, portanto, terminar em 25 de outubro.

- Poder real -

Na prática, o poder real está nas mãos dos sete membros permanentes do gabinete político. Até cinco integrantes do atual comitê permanente podem ser substituídos desta vez.

A Comissão Militar Central (11 membros), fundamental por controlar o exército, também será renovada, assim como a temida Comissão Central de Inspeção Disciplinar, que persegue os membros corruptos do partido.

Na realidade, as decisões mais importantes são tomadas muito antes do congresso entre os principais dirigentes do país, que tentam distribuir os postos no gabinete político entre as várias alas do partido.

Como em todos os sistemas do tipo soviético, o partido prevalece sobre o Estado. O poder de Xi Jinping é consequência de suas funções de secretário-geral do PCC, cargo que assumiu em 2012, antes de ser eleito presidente do país pelo Parlamento em 2013.

- Novo mandato para Xi -

Xi Jinping, de 64 anos, deve obter no congresso um segundo mandato de cinco anos à frente do partido e, portanto, do país. O líder também poderia aproveitar a reunião para preparar o terreno a um terceiro mandato, o que o levaria a comandar o PCC até 2027, mas neste caso a Constituição o obrigaria a abandonar a presidência.

Para conseguir seu objetivo, Xi precisa conseguir a aprovação do fim do limite de idade, uma norma não escrita que proíbe a eleição ou reeleição de pessoas com mais de 68 anos para o gabinete político. O presidente chinês terá 69 anos no congresso de 2022.

Os analistas acompanharão os movimentos de Wang Qishan, o poderoso diretor da comissão disciplinar, que já tem 69 anos e, a princípio, deveria abandonar o gabinete político. Se ele prosseguir no cargo, nada impediria que o mesmo acontecesse com Xi Jinping dentro de cinco anos.

- Sucessor para Xi Jinping? -

Os analistas também estarão atentos à chegada de uma nova geração de dirigentes ao gabinete político, o de pessoas que nasceram nos anos 1960.

O atual comitê permanente é formado por sexagenários e septuagenários.

O mais novo da equipe dirigente pode ficar bem posicionado para ser o futuro líder chinês.

Entre os possíveis candidatos são mencionados Chen Min'er, de 57 anos, líder do partido na grande cidade de Chingqing (sudoeste), e Hu Chunhua, de 54 anos, número um da rica província de Guangdong (sul).

* AFP