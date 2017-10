Arábia Saudita investirá um bilhão de dólares em turismo espacial

Riade 26/10/2017 | 20h32

O Fundo público de investimentos saudita anunciou, nesta quinta-feira, que investirá um bilhão de dólares na Virgin Galactic, a companhia de turismo espacial do bilionário britânico Richard Branson.

"Este investimento nos permitirá desenvolver a próxima geração de lançamento de satélites e acelerar nosso programa (...) de navegação espacial supersônica", ressaltou Branson, à margem de um fórum econômico internacional que terminou nesta quinta-feira em Riad.

O bilionário acrescentou que o envio de pessoas ao espaço pela Virgin Galactic é apenas "uma questão de meses".

Em 2016, a empresa apresentou uma nova versão de seu avião suborbital SpaceShipTwo, ressaltando que os voos ao espaço não estão previstos até que a segurança esteja garantida.

A empresa sofreu um sério revés em 2014, quando a primeira versão deste dispositivo espacial se desintegrou em um voo de teste por um erro da tripulação.

O anuncio do investimento saudita na Virgin Galactic chega um mês depois de outra visita de Branson ao país, na qual se comprometeu a investir em um grande projeto turístico no mar Vermelho.

Com o impulso do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, o reino sunita implementou em 2016 um amplo plano de reformas econômicas batizado "Vision 2030", que permitirá diversificar a economia do país, dependente dos hidrocarbonetos.

* AFP