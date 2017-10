Aliança antiyihadista apoiada pelos EUA celebra vitória histórica em Raqa

Raqa 20/10/2017 | 09h32

A Aliança antijihadista apoiada pelos Estados Unidos celebrou nesta sexta-feira sua "vitória histórica" contra o grupo Estado Islâmico (EI), que foi expulso de seu reduto em Raqa, no norte da Síria.

"Dedicamos esta vitória histórica ao conjunto da humanidade", anunciou em coletiva de imprensa em Raqa o porta-voz da aliança curdo-árabe, as Forças Democráticas Sírias (FDS), Talal Sello.

"Recordamos principalmente as vítimas do terrorismo do EI na Síria e no mundo", acrescentou, em alusão às atrocidades cometidas pelas organização ultrarradical sunita na Síria e aos atentados realizados em todo o mundo.

Sello fez estas declarações ante um grupo de dirigentes locais, membros do conselho civil local de Raqa, e os combatentes das FDS no estádio municipal da cidade, último dreduto jihadistas reconquistado na terça.

As FDS ainda não anunciaram a transferência do controle da cidade devastada ao conselho civil.

mjg/ram/tp/gm.zm/cn

* AFP