Aliança antijihadista anuncia "libertação" do hospital da cidade síria de Raqa

Kobane 17/10/2017 | 06h17

Uma aliança de combatentes curdos e árabes, apoiada pelos Estados Unidos, anunciou nesta terça-feira a tomada do hospital de Raqa, um dos últimos redutos do grupo Estado Islâmico (EI) nesta cidade do norte da Síria.

"O hospital nacional foi libertado (...), 22 combatentes estrangeiros morreram", anunciaram as Forças Democráticas Sírias (FDS).

De acordo com as FDS, os "combates prosseguem perto do estádio em poder dos jihadistas".

Raqa, que já foi a capital do EI na Síria, se tornou o símbolo das atrocidades do grupo extremista. Nesta cidade teriam sido planejados atentados contra vários países, sobretudo na Europa.

Com o apoio dos ataques aéreos da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, as FDS entraram na cidade em junho e reconquistaram grande parte de Raqa.

* AFP