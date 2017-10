Airbus alerta para impacto de investigações por fraude nas contas

Paris 31/10/2017 | 14h12

A Airbus alertou, nesta terça-feira (31), para o possível impacto em suas contas das investigações por uma suposta fraude do grupo aeronáutico europeu.

"As investigações do SFO (Escritório de Fraudes Graves, no Reino Unido) e do PNF (Promotoria Nacional Financeira da França), bem como as possíveis multas resultantes, poderiam ter consequências negativas para a Airbus", indicou o grupo.

A Airbus está sendo investigada por irregularidades que o próprio grupo denunciou em 2016 às autoridades francesas e britânicas, para evitar processos.

O grupo também é investigado na Áustria e na Alemanha pela venda de aviões de combate Eurofighter em Viena.

A Airbus também anunciou, nesta terça, alta de 2% no lucro nos últimos nove meses, a 1,85 bilhão de euros.

sw/fka/mml/pc.zm/ll

* AFP