AIEA diz não ter problemas em controlar programa nuclear iraniano

Paris 19/10/2017 | 20h18

A Agência Internacional da Energia Atômica (AIEA) assegurou nesta quinta-feira (19) que continua realizando "sem problemas" suas inspeções no Irã e que o governo iraniano é muito prudente desde que Donald Turmp decidiu não certificar o acordo internacional sobre seu programa nuclear.

"Posso dizer que os iranianos são muito prudentes e continuamos nossas atividades de controle e verificação sem problemas", disse, após se reunir com o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian.

Trump anunciou na sexta-feira a decisão de não certificar o acordo histórico de 2015 entre o Irã e as grandes potências e pediu ao Congresso americano que complete as "graves lacunas" do texto.

"O Irã está aplicando os compromissos na questão nuclear" do acordo de 2015, reafirmou Amano, cuja organização está encarregada de vigiar seu cumprimento com inspeções regulares no Irã.

* AFP