Ações da Bic caem com desempenho fraco no 3º trimestre

Paris 25/10/2017 | 15h57

O preço da ação da Bic, a fabricante francesa de canetas e barbeadores, caiu nesta quarta-feira (25), diante dos maus resultados no terceiro trimestre, provocado por uma concorrência pesada nos Estados Unidos.

Os papéis da empresa caíram quase 10% na bolsa de Paris depois de o grupo anunciar a queda nas vendas de barbeadores na América do Norte, reduzidos pela concorrência online.

"2017 é um ano desafiador em muitos dos nossos mercados", disse o CEO Bruno Bich.

"O desempenho na América do Norte reflete uma ruptura de mercado sem precedentes na categoria 'wet shave' dos Estados Unidos, bem como reduções inesperadas do número de clientes em isqueiros", explicou Bich.

Nos Estados Unidos, a Bic disputa mercado com grupos como Wilkinson Sword e Gillette, e as pressões sobre os preços se intensificaram muito com as vendas online diretas ao consumidor, bem como com programas de fidelidade agressivos.

Em geral, a Bic disse que o lucro líquido caiu 21,5% para 57,8 milhões de euros (68 milhões de dólares) no período de julho a setembro, enquanto as vendas do grupo caíram 5,0%, a 465,8 milhões de euros.

Os dados ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

Com o desempenho do terceiro trimestre, a Bic disse que irá alterar suas previsões anuais.

Ficaria muito difícil atingir sua meta de um aumento de pouco menos de 2% nas vendas do ano inteiro, disse Sophie Palliez-Capian, diretora de relações externas.

* AFP