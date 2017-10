Acidente com ônibus na Venezuela deixa nove mortos e 23 feridos

Caracas 27/10/2017 | 01h32

Nove pessoas morreram e 23 ficaram feridas na Venezuela na colisão de um ônibus com um caminhão da estatal petroleira PDVSA nesta quinta-feira, no centro do país, informou a Defesa Civil à AFP.

"Em uma tentativa de passar um caminhão da PDVSA, (o ônibus) bateu contra uma das rodas traseiras do veículo (...) e capotou, caindo no lado esquerdo da estrada".

O acidente ocorreu na localidade de Calabozo, oeste do estado de Guárico, na estrada para o vizinho estado de Apure (sudoeste).

O ônibus seguia de San Fernando de Apure, capital de Apure, para Maracay, capital do estado de Aragua (norte).

Os feridos foram levados para um centro médico de Calabozo.

* AFP