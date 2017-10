AB InBev registra forte crescimento no terceiro trimestre

Bruxelas 26/10/2017 | 06h21

A empresa AB InBev, de capital belga e brasileiro, quase dobrou o lucro líquido no terceiro trimestre na comparação com 2016 e prevê um bom fim de ano, de acordo com os resultados publicados nesta quinta-feira.

De julho a setembro, a líder mundial do setor de cervejas, registrou lucro líquido de 2,582 bilhões de dólares. No mesmo período no ano passado o resultado foi de US$ 1,363 bilhão.

No terceiro trimestre, o lucro operacional (EBITDA) alcançou 5,733 bilhões de dólares, superior ao que previam os analistas, o que representa um crescimento interno de 13,8%. O faturamento chegou a 14,74 bilhões de dólares, uma alta de 3,6%.

A AB InBev, que se uniu com a SABMiller no fim de 2016, informou que a integração "continua avançando e gerou 336 milhões de dólares de sinergias e redução de custos no terceiro trimestre".

* AFP