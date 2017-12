Semana começa com sol, calor e pancadas de chuva em SC

De olho no tempo 04/12/2017 | 07h50 Atualizada em

Esta segunda-feira deve ter sol, mas com aumento das nuvens ao longo do dia, resultando em pancadas de chuva e trovoadas em todas as regiões de Santa Catarina. O dia deve ser quente, com máximas entre 27ºC e 30ºC. As informações são da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima.

Confira a previsão em cada região do Estado:

LITORAL NORTE - Máxima 28ºC / Mínima 18ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO NORTE - Máxima 28ºC / Mínima 15ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA - Máxima 27ºC / Mínima 17ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA - Máxima 27ºC / Mínima 16ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ - Máxima 29ºC / Mínima 17ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

LITORAL SUL - Máxima 29ºC / Mínima 21ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

PLANALTO SUL - Máxima 27ºC / Mínima 13ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

MEIO OESTE - Máxima 30ºC / Mínima 15ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

OESTE - Máxima 29ºC / Mínima 15ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

EXTREMO OESTE - Máxima 30ºC / Mínima 18ºC

Manhã: Sol com aumento de nuvens

Tarde: Pancada de chuva isolada

Noite: Pancada de chuva isolada

