Carro invade calçadão e atropela pedestres em Lages, na Serra Catarinense

Um motorista desgovernado avançou com o carro no Calçadão Túlio Fiúza de Carvalho, no centro de Lages, e atropelou pelo menos duas pessoas no começo da tarde desta sexta-feira. O acidente aconteceu por volta das 14 horas. Informações preliminares indicam que ao menos duas pessoas ficaram feridas, entre elas um policial militar, que teria sido atingido quando o motorista já havia deixado o calçadão e seguia em fuga na região central. A PM ainda não confirma o número de vítimas.

O motorista já foi detido pela polícia será levado à delegacia. Ele está ferido e também deve receber atendimento médico. Até as 15h30min, a ocorrência ainda estava em andamento. Por isso, mais detalhes do caso e da apuração sobre o ocorrido só devem ser confirmados no decorrer da tarde.

As imagens de uma câmera de monitoramento, compartilhadas nas redes sociais, mostram o instante em que o veículo, um Renault Sandero, passa em alta velocidade pelo local, uma área de concentração comercial e circulação de pedestres. É possível observar no vídeo que pessoas se jogam e tentam desviar do carro.

— O carro apareceu desgovernado e passou em um dos lados do calçadão. Vimos pelo menos duas situações mais graves, que aconteceram em frente à loja — disse à reportagem uma das lojistas do calçadão.

Imagens da mesma ocorrência compartilhadas nas redes sociais mostram que a lataria da parte dianteira ficou amassada e o parabrisa do Renault Sandero chegou a fichar trincado pelo impacto.





