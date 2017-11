Vestibular de Verão da Udesc acontece neste domingo

Educação 24/11/2017 | 14h54 Atualizada em

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) realizará as provas do Vestibular de Verão 2018 neste domingo, 26, em oito municípios catarinenses, para 8.975 candidatos, que disputarão 1.273 vagas de 49 cursos de graduação gratuitos e presenciais. A seleção, que será aplicada das 9h às 12h30 e das 15h às 19h30, terá cem questões de múltipla escolha e uma redação. Confira o que é preciso levar para o dia da prova e os horários de abertura e fechamento dos portões no edital.

Haverá exame nos seguintes locais:

— Balneário Camboriú - Escola Presidente João Goulart;

— Chapecó - Colégio Bom Pastor;

— Florianópolis - Campus da Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), em cinco centros (CCE, CCJ, CCS, CSE e CTC);

— Ibirama - Escola Gertrud Aichinger;

— Joinville - Campus da Udesc (CCT);

— Lages - Campus da Udesc (CAV);

— Laguna - Campus da Udesc (Ceres);

— São Bento do Sul - Escola Estadual Urbana São Bento.

As provas também serão aplicadas para 121 detentos do Complexo Penitenciário de Florianópolis e 14 da Penitenciária Industrial Jucemar Cesconetto, em Joinville.

O caderno das questões e o gabarito preliminar do vestibular serão divulgados até as 21h de domingo, enquanto a lista dos classificados em primeira chamada será publicada até 12 dezembro. Quem for aprovado fará matrícula em 8 e 9 de fevereiro e começará a ter aulas em 19 de fevereiro.

Vagas e cotas

O número de vagas do vestibular representa 75% do total do próximo semestre, pois as demais serão preenchidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os únicos cursos que oferecem 100% das vagas pelo vestibular são Teatro e os de Música (Licenciatura e Bacharelado), pois exigem também uma prova de habilidade específica. A prova prática de Música ocorrerá em 25 de novembro e a de Teatro, em 7 de dezembro – confira locais e horários.

A Udesc manterá o sistema de cotas pelo Programa de Ações Afirmativas. Das vagas de cada curso, 30% estão reservadas: 20% para candidatos com todo o ensino médio na rede pública e 10% para candidatos negros.

Cursos mais procurados

Na categoria dos não optantes de cota, os três cursos mais concorridos são: Fisioterapia, de Florianópolis, com 29,68 candidatos por vaga; Design Gráfico, também em Florianópolis, com 27,70; e Medicina Veterinária, em Lages, com 25,95.

Entre os candidatos com todo o ensino médio na rede pública, a maior procura é pelas graduações em Medicina Veterinária (60 por vaga), Fisioterapia (53,20) e Bacharelado em Educação Física (30,60), em Florianópolis. Os cursos mais escolhidos pelos candidatos negros são Bacharelado em Educação Física (14 por vaga), Fisioterapia (13,50) e Moda (8), em Florianópolis.

Com descrições disponíveis na página da graduação, os cursos do Vestibular de Verão são oferecidos em:

— Balneário Camboriú: Administração Pública e Engenharia do Petróleo;

— Chapecó: Enfermagem e Zootecnia;

— Florianópolis: Administração (vespertino ou noturno), Administração Pública (matutino ou noturno), Artes Visuais (Bacharelado e Licenciatura), Biblioteconomia, Ciências Econômicas, Design (Gráfico e Industrial), Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Fisioterapia, Geografia (Licenciatura), História (Bacharelado e Licenciatura), Moda, Música (Bacharelado em Piano, Violino ou Viola, Violão, Violoncelo e Licenciatura), Pedagogia e Teatro;

— Ibirama: Ciências Contábeis, Engenharia de Software e Engenharia Sanitária;

— Joinville: Ciência da Computação, Física, Matemática, Química, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia (Civil, de Produção e Sistemas, Elétrica e Mecânica);

— Lages: Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária;

— Laguna: Engenharia de Pesca e Arquitetura e Urbanismo;

— Pinhalzinho: Engenharia de Alimentos;

— São Bento do Sul: Sistemas de Informação e Engenharia de Produção Mecânica.

Conteúdo cobrado

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos da Udesc (Covest) recomenda a todos os candidatos a leitura do edital, do programa das disciplinas, das obras literárias e do calendário.

Na manhã de 26 de novembro, os candidatos terão de responder 50 questões, sendo 14 de Biologia, 14 de Matemática, 14 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira e oito de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol). À tarde, haverá redação sobre atualidades, conhecimentos gerais e obras literárias indicadas no programa, além de mais 50 questões: 14 de Física, 14 de Química, 11 de História e 11 de Geografia.

Como tirar dúvidas

Mais informações sobre o vestibular podem ser obtidas com a Covest pelo e-mail vestiba@udesc.br e pelos telefones (48) 3664-8089 e 8091. O expediente do setor nos próximos três dias terá os seguintes horários: das 13h às 19h na sexta-feira; das 8h às 12h e das 13h às 17h no sábado; e das 7h às 21h no domingo.

