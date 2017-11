Uber anuncia processo seletivo para 12 vagas de emprego na região Sul do país

Oportunidade 23/11/2017 | 19h28 Atualizada em

A Uber anunciou nesta quinta-feira que está com processo seletivo aberto em todas as regiões do país. Na região Sul, são ao todo 12 vagas em aberto distribuídas entre as cidades de Joinville, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, por exemplo, a vaga é para agente de atendimento.

A empresa, conforme a assessoria de imprensa, não fornece o valor da remuneração, nem o número de vagas disponíveis para cada cargo. No entanto, para concorrer é preciso ter superior completo e falar inglês fluentemente. Os interessados podem se inscrever para participar do processo seletivo no site da empresa. As vagas devem ser preenchidas até o primeiro trimestre do ano que vem.

Ao todo são cerca de 150 vagas em aberto no país, sendo a maioria em São Paulo, cidade que segundo a empresa é responsável pelo maior número de viagens por meio do aplicativo no mundo e, por conta disso, demanda mais estrutura para dar suporte aos motoristas parceiros. Para se ter ideia, só na região Sudeste são 23 vagas distribuídas entre capitais Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória, além das oportunidades em Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais, Piracicaba e Jundiaí, em São Paulo.

As capitais do Nordeste concentram a maior parte das 21 vagas abertas na região. Já no Norte do país são 12 vagas disponíveis, todas nas capitais Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho, Macapá e Rio Branco. As cinco vagas abertas no Centro-Oeste estão localizadas em Brasília, Cuiabá e Campo Grande. Além de vagas de atendimento, como em Santa Catarina, são anunciadas também oportunidades nas áreas de operações, estratégia e marketing. Os selecionados poderão desempenhar funções que vão desde analistas a altos cargos de liderança.

Em 2014, quando a Uber iniciou suas atividades no Brail, a empresa contava com apenas seis funcionários. Hoje, segundo a assessoria de imprensa, já emprega mais de 800 profissionais. Ao todo, são 15 mil funcionários no mundo.

Leia também:

