Trânsito é o principal dilema dos frequentadores das praias de Balneário Barra do Sul 

Teste AN nas praias 03/11/2017 | 07h00 Atualizada em

Balneário mais próximo de Joinville, Barra do Sul é um desses lugares que consideramos como “a nossa segunda casa”. No verão, os joinvilenses invadem a cidade que tem cerca de 10 mil habitantes e que, na alta temporada, passa a ter até 120 mil. A consequência disso é óbvia: morosidade no trânsito para chegar e para sair das praias do município devido às limitações das ruas e rodovias. A SC-415, principal acesso, tem faixa simples e já não consegue dar vazão ao volume de veículos que por ela trafega no verão. Com isso, as filas são inevitáveis, especialmente na interseção com a BR-280, que traz o movimento de São Francisco do Sul.



– O maior problema aqui é o trânsito para vir até a Boca da Barra e depois sair. Na alta temporada, é uma tortura – diz o comerciante Teodoro dos Santos Filho, morador de Balneário Barra do Sul há 12 anos.



Conforme o secretário de obras Manoel Henrique Borges Neto, os congestionamentos na principal via de acesso do município é um dos pontos críticos. Por isso mesmo, o município trabalha em um projeto para concluir a estrada que liga a praia da Salinas à BR-101. Manoel evita estipular prazos, tampouco prometer soluções para a próxima temporada nessa questão, mas ressalta que as obras estão sendo feitas.



Uma delas beneficiará a avenida Jaraguá do Sul, que margeia a lagoa do Canal do Linguado, também conhecida como lagoa da Barra. Ali, serão pavimentados mais mil metros de avenida, garantindo maior qualidade no trânsito. A licitação, no valor de R$ 700 mil, deve sair em 15 dias, diz o secretário.



Outro projeto em andamento no município é o da iluminação pública na Boca da Barra e em alguns dos acessos viários. Cerca de 90% dos trabalhos já estão concluídos. Na área da saúde, os visitantes terão a disposição, a partir desta semana, um pronto-atendimento 24 horas, o que deve evitar o deslocamento dos veranistas para São Francisco do Sul e Joinville em situações de emergência.



Leia as últimas notícias de Joinville e região em AN.com.br

Barra velha corre contra o tempo para consertar estragos causados pela ressaca



Coleta de lixo

Na baixa temporada, três caminhões recolhem os resíduos em Balneário Barra do Sul. O serviço é feito pela Prefeitura. Para a temporada de verão, será aberta uma licitação para contratar mais dois caminhões de coleta, ampliando o número de trabalhadores que executam o serviço. Hoje, nove funcionários atuam na coleta (seis garis e três motoristas). Na alta temporada, serão contratados mais quatro garis e dois motoristas. O serviço de coleta, que hoje ocorre em dias alternados, será diário, principalmente no Centro.



Segurança

O comando da 5ª Região da Polícia Militar (RPM) de SC não divulga o número de policiais que vai reforçar a segurança no município na temporada de verão. O anúncio será feito apenas no início de dezembro, com a operação veraneio, mas o remanejamento de policiais para Balneário Barra do Sul é certo, adianta o Major Ribeiro, da 5ª RPM. O posto da PM situado na Boca da Barra será reaberto na alta temporada.



Abastecimento

A Casan é a responsável pela captação e distribuição de água em Balneário Barra do Sul. Segundo o gerente da unidade local, Evandro Fernandes, na baixa temporada, a captação da água é feita em três poços, levada para uma estação de tratamento e depois distribuída para a rede. O volume de produção é de 52 litros por segundo, e a estação funciona das 6 horas a meia-noite, diariamente. Na alta temporada, entre dezembro e fevereiro, a captação é feita também no rio Perequê. Entre os dias 20 de dezembro e 10 de janeiro, a produção de água alcança 132 litros por segundo durante 24 horas, volume considerado suficiente para atender a toda a demanda da cidade. Após o dia 10 de janeiro, quando o número de veranistas cai um pouco, a produção ininterrupta é feita apenas nas sextas-feiras e aos sábados e domingos da temporada de verão. Conforme Fernandes, com esse sistema, dificilmente haverá falta de água, mas admite que problemas pontuais não estão descartados, especialmente entre o Natal e o Ano-novo, quando o consumo é muito elevado.



Recreação e lazer

Avenida Jaraguá do Sul, em frente à lagoa do Canal do Linguado Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia



A Lagoa da Barra é um dos locais preferidos dos veranistas de Balneário Barra do Sul. Lugar de águas calmas, é um point ideal para a prática de esportes como stand up, vela, caiaque, wind surf, kite surf, entre outros. No local, há um posto de salva-vidas, que no dia da visita da reportagem também estava fechado. A calçada que margeia a lagoa é um convite a caminhadas. Ao lado dela, tem uma ciclofaixa pavimentada para quem estiver disposto a pedalar. A avenida Jaraguá do Sul, que passa em frente à lagoa, tem parte dela pavimentada e, segundo o secretário de obras do município, Manoel Henrique Borges Neto, vai receber mais mil metros de asfalto. O ponto negativo é o despejo de esgoto na lagoa.



Salva-vidas

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

O Corpo de Bombeiros Militares de SC iniciou a primeira fase da operação veraneio no dia 5 de outubro. Em Balneário Barra do Sul, há sete postos de observação nas praias. Em média, 20 salva-vidas trabalham na alta temporada, que começa no dia 14 de dezembro e termina em 4 de março. O número de salva-vidas pode aumentar nos dias de maior movimento, como nas semanas do Natal e do Ano-novo. O monitoramento é feito até o dia 15 de abril, mas com menos salva-vidas. No dia 30 de outubro, “AN” visitou as praias da Boca da Barra, Picama, Ponta Dado e do Bispo. Nestes locais, os postos estavam fechados, mas também não havia banhistas no mar. Um dos pontos que exige maior atenção dos salva-vidas é o da Boca da Barra. Ali, muitos banhistas nadam até a área do canal e acabam correndo risco de afogamento.



Orla

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Parte da orla de Balneário Barra do Sul tem sido castigada pelo avanço do mar. As últimas ressacas causaram transtornos, principalmente, nas praias da Salinas e do Centro. Conforme o secretário de obras do município, Manoel Henrique Borges Neto, uma medida paliativa está sendo tomada para minimizar os problemas na orla, com a colocação de pedras. Manoel explica que há um estudo de impacto ambiental em curso para aumentar a faixa de areia. Enquanto isso não ocorre, os banhistas terão de conviver com a situação. “AN” constatou o problema e, em alguns pontos, existe uma diferença de quase um metro de altura entre o degrau da rampa de acesso e a faixa de areia. Na área próxima à praia da Picama, os veranistas têm uma rampa de acesso à praia que passa sobre as dunas e restingas. A passagem é toda em madeira, está em bom estado de conservação e bem sinalizada. Há também bastante espaço para o estacionamento de veículos na avenida Amândio Cabral, em frente à praia Dadô. No mesmo local, a chuveiros públicos em funcionamento.



Acessos rodoviários

O principal acesso a Balneário Barra do Sul é feito pela SC-415, que liga o município à BR-280. A rodovia está com o pavimento em bom estado, mas não oferece acostamento aos motoristas em um trecho de quase 10 quilômetros. No trecho urbano, as condições das ruas em geral são deficitárias. O calçamento é bastante irregular, e quem está dentro do carro, fica balançando de um lado para o outro a todo instante. Há poucas ruas com ciclofaixas também e as ruas centrais são bem apertadas. Mal passam dois carros em sentidos opostos em alguns trechos. Por causa dessas condições, a demora para deixar o balneário em dias de verão é uma das reclamações mais frequentes por parte dos veranistas. Além das vias estreitas, que não permitem grandes velocidades, ao chegar na BR-280, o trânsito para, gerando filas.



Energia elétrica

Segundo Jean Constanzi, chefe da Regional da Celesc em Joinville, todos os anos são feitos investimentos nas redes de distribuição para evitar interrupções no fornecimento de energia nas praias do Litoral Norte. Em Balneário Barra do Sul, houve reforço em um alimentador de energia neste ano. Constanzi acredita que os problemas de interrupção, se ocorrerem, serão pontuais, pois há situações que fogem do controle, como temporais. Contudo, em condições normais, as chances de desligamentos são pequenas.





Balneabilidade

Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Coleta de amostra feita no dia 24/10 pela Fatma



Canal do Linguado

Prainha da Foz do Canal do Linguado – Própria

Em frente à rua Otto Fiedler – Imprópria



Praia da Barra do Sul

Praia do Bispo, em frente à Capela dos Navegantes – Própria



Raio x

População estimada em 2017 pelo IBGE: 10.317

Prefeito: Ademar Henrique Borges

Área territorial: 111.280 quilômetros quadrados

Data de fundação do município: 9 de janeiro de 1992