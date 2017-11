Temporada das baleias-francas chega ao fim com menor número de avistamentos em 15 anos

Até mais! 03/11/2017 | 17h05 Atualizada em

A bióloga Karina Groch, diretora de pesquisa do Projeto Baleia Franca, relata que a temporada de 2017 iniciou com ocorrências de baleias-francas dentro da média, com os primeiros avistamentos realizados em junho em Itapirubá, na Praia do Rosa, e mais ao sul, em Passo de Torres. Porém, o total de avistamentos foi o menor dos últimos 15 anos, o que ainda não preocupa os pesquisadores:

— Monitorando a flutuação do número de baleias ao longo dos anos, identificamos que a redução tem influência das alterações climáticas, tanto naturais, como o El Niño, quanto intensificadas pelo homem. Essas mudanças comprometem a disponibilidade de alimento para as baleias e isso está associado a taxa reprodutiva.

Karina explica ainda que os animais vêm para o Brasil para reprodução, por isso, quando as fêmeas não se alimentam direito podem não engravidar, ou não vir até o país, ficando no litoral da Argentina.

— Precisamos continuar acompanhando e cruzando nossas informações para, caso haja alguma outra influência, identificar. Então, em princípio, não estamos preocupados porque já tínhamos esse indicativo, mas precisamos continuar acompanhando nos próximos anos — complementa a pesquisadora.

Foto: Karina Groch / Projeto Baleia Franca

O monitoramento é realizado pelo Projeto Baleia Franca desde 1987. De acordo com os dados, a população de baleias começou a demonstrar sinais de crescimento a partir de 2002, quando 124 baleias foram registradas em setembro. Esse número chegou a quase 200 em 2006 e em 2011. Em média, são avistadas 109 baleias no litoral centro-sul de Santa Catarina, a maioria de fêmeas acompanhadas dos filhotes recém-nascidos, que estão em fase da amamentação.

Neste feriado de Finados, a passagem de uma fêmea com filhote por Itapirubá fez a alegria dos moradores e pode ter sido o último avistamento da temporada.

Confira o vídeo feito pela equipe do Projeto Baleia Franca:

