Servidores da PRF protestam contra medida provisória que aumenta desconto previdenciário da categoria

08/11/2017

Policiais e servidores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazem protesto na manhã desta quarta-feira — com início às 10h e previsão de encerramento às 11h — em frente à superintendência da PRF, em Florianópolis.

Com nariz de palhaço e cartazes, manifestaram contrariedade à Medida Provisória (MP) 805, de 2017, que altera a forma de reajustes salariais e reforma previdência, aumentando o desconto previdenciário dos servidores federais. Umas das mudanças previstas é o congelamento da recomposição salarial que ficaria para 2019.

Também colocaram cruzes de madeira nos canteiros, simbolizando a "morte" dos direitos dos servidores federais. O manifesto ainda fez referência à falta de concurso público para a PRF, forçando que os policiais fiquem na ativa por mais tempo, o que consideram fator desgastante, além de trabalharem 24h de serviço.

Conforme estimativa repassada pela assessoria de comunicação do sindicato, cerca de 600 servidores participaram da manifestação, oriundos de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Roraima, Espírito Santo e Distrito Federal.

Foto: Edsoul / Diário Catarinense

"Não podemos ser penalizados por uma má gestão governamental", defendeu o presidente do SinPRF/SC, Paulo Sérgio Machado, em nota enviada à imprensa.

Foto: Edsoul / Diário Catarinense

