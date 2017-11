Semana deve ter tempo seco em boa parte de SC

Previsão do tempo 27/11/2017 | 09h27 Atualizada em

A manhã desta segunda-feira (27) começou nublada e com chuva fraca na Serra e no Litoral de Santa Catarina. Porém, o sol deve predominar em boa parte do Estado no decorrer do dia, segundo informações da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima. Isso acontece por conta de um sistema de alta pressão - uma massa de ar mais frio e seco sobre o Estado. As temperaturas ficam amenas pela manhã, mas a tendência é que haja elevação ao longo do dia.

Para terça-feira, a previsão indica sol com algumas nuvens e temperaturas amenas na madrugada e mais elevadas ao longo do dia. Entre quarta e sexta, deve haver variação entre aberturas de sol e chuva fraca Na Grande Florianópolis e no Norte de SC, principalmente durante a noite e pela manhã, uma consequência da circulação marítima. Nas outras regiões o sol predomina. Ainda é cedo para prever o fim de semana, mas a tendência indica tempo seco, com sol e calor.

Confira a previsão para esta segunda em cada região do Estado:

LITORAL NORTE - Máxima: 26ºC / Mínima: 20ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LANALTO NORTE - Máxima: 23ºC / Mínima: 16ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA - Máxima: 26ºC/ Mínima: 20ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA - Máxima: 23ºC/ Mínima: 16ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

VALE DO ITAJAÍ - Máxima: 25ºC/ Mínima: 17ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

LITORAL SUL - Máxima: 24ºC/ Mínima: 16ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

PLANALTO SUL - Máxima: 19ºC/ Mínima: 6ºC

Manhã: Céu encoberto

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

MEIO OESTE -Máxima: 22ºC/ Mínima: 10ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

OESTE -Máxima: 23ºC/ Mínima: 9ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

EXTREMO OESTE - Máxima: 25ºC/ Mínima: 12ºC

Manhã: Sol com algumas nuvens

Tarde: Sol com algumas nuvens

Noite: Céu com algumas nuvens

