Seis ruas de Joinville serão interditadas para obras /

22/11/2017 | 18h22

Seis ruas de Joinville terão trechos interditados nos próximos dias para obras de saneamento. A Companhia Águas de Joinville divulgou nesta quarta-feira a relação dos endereços e a duração dos trabalhos. Informa também que pode haver atraso no cronograma em caso de chuva. Confira:

Avenida Santos Dumont

Um conserto emergencial deixa a via parcialmente interditada nesta quinta-feira (23), das 7h30 às 15h, entre as ruas Otto Nass e Iguaçu (bairro Santo Antônio).

Rua Otto Nass

Uma obra na rede de água, entre as ruas Lagamar e Beira Mar, deixa o trecho parcialmente interditado na sexta-feira (24), das 7h30 às 18h.

Rua Dona Francisca

A via, localizada em Pirabeiraba, tem interdição parcial no sábado (25), das 7h às 19h, entre a rua dos Bororós e Cemitério da Zona Industrial.

Estrada da Ilha

Haverá obra próximo à rua Guilherme Boldt no sábado (25), das 7h às 19h. A interdição será parcial.

Complexo Hellmuth Miers

No cruzamento com a rua Edmundo Doubrawa, a obra causa interdição parcial no sábado (25), das 7h às 19h.

Rua Blumenau

A rua terá interdição parcial no domingo (26). A obra será realizada na esquina com rua Araranguá, das 8h às 18h.