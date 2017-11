SC tem o dia mais quente do ano, com máxima acima de 40ºC

Calorão! 16/11/2017 | 16h20 Atualizada em

Santa Catarina teve o dia mais quente do ano nesta quinta-feira (16), com termômetros marcando 40,2ºC em Corupá, no Norte do Estado. Até então a temperatura mais alta havia sido registrada no dia 9 de janeiro, quando chegou aos 38,6 ºC em Blumenau, no Vale do Itajaí. Já em Florianópolis a temperatura chegou aos 36,47°C, superando o dia 10 de janeiro quando chegou a 35,5°C.

Confira as máximas no início da tarde desta quinta-feira:

O meteorologista Leandro Puchalski explica que as temperaturas devem subir ainda mais ainda hoje. Porém, o tempo muda no Estado, na região Oeste o céu já está encoberto com pontos de chuva.

— Nas próximas horas há possibilidade de chover em todas as regiões. A chuva é mal distribuída, ou seja, vamos ter locais só no aumento das nuvens. Pelo calorão, isoladamente temporais.

A Defesa Civil emitiu aviso para a possibilidade de pancada de chuva com descargas elétricas no Extremo Oeste, Oeste, Meio-Oeste, Serra e Alto Vale do Itajaí ainda na tarde desta quinta-feira. Ao longo da tarde também há risco de temporal com ventos fortes, entre 60 e 80 km/h e granizo.

Foto: Diorgenes Pandini / Diário Catarinense

Índice de calor

A partir dos dados da temperatura e da umidade relativa do ar é possível calcular o índice de calor. Quando mais úmido, maior a temperatura sentida. Em Corupá, onde a umidade era de 31%, o índice de calor chegou aos 42ºC. Em Florianópolis, apesar de a temperatura ser mais baixa (36,47ºC), a umidade de 49% fez com que o índice de calor fosse ainda mais alto: 43ºC. Os dados podem ser consultados e calculados através do site da Epagri/Ciram, órgão estadual de monitoramento do tempo e do clima.

Segundo Puchalski, nos próximos dias as temperaturas não sobem. Entre sexta e domingo elas ficam em boa parte das cidades entre 22 e 24°C. Os dias devem ser de muitas nuvens, com algumas aberturas de sol e momentos de chuva. No domingo previsão é de sol e nuvens com o tempo seco retornando para o Estado.

