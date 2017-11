São Francisco do Sul investe na infraestrutura para receber turistas no verão

Teste AN nas praias 04/11/2017 | 08h00 Atualizada em

Descoberta no longínquo ano de 1504, São Francisco do Sul é um dos destinos turísticos mais conhecidos e badalados do Norte do Estado. Com a expectativa de receber 200 mil visitantes neste ano, o município acelera os preparativos para a alta temporada. Uma comissão de verão, coordenada pelo secretário de Meio Ambiente Gabriel Conorath, tenta encaminhar as soluções.



Na última semana, a prioridade foi resolver os danos causados pela ressaca do mar, que destruiu a orla de algumas praias. Com poucos recursos em caixa, as melhorias ficarão concentradas na limpeza e nas áreas públicas.



– Queremos deixar as praias em boas condições e vamos trabalhar para isso. Fomos pegos de surpresa pelos problemas da ressaca, mas já concluímos as obras na praia Grande e no Ervino – diz.



Quando a reportagem de “AN” esteve na cidade, em 23 de outubro, a situação era mais crítica nas praias Grande e do Ervino, as duas com parte da orla comprometida por causa da ressaca. Na praia Grande, o posto de observação dos salva-vidas estava bem perto da água e, em uma das pontas, próxima a uma encosta de pedras, havia grande quantidade de lixo acumulado trazido pelo mar.



– A gente fica triste ao ver tanto lixo assim lançado no mar – comentou Fábio Vieira, morador da praia de Ubatuba que recolhia, voluntariamente, plásticos e recipientes de produtos abandonados na praia Grande.



“AN” também identificou, durante a visita, equipamentos de lazer danificados na Prainha e chuveiros públicos estragados na Enseada. De acordo com o coordenador da comissão de verão, eles já estão sendo consertados. Nesta sexta-feira, a equipe de limpeza urbana do município também ganhou um reforço. Foram incorporados à frota seis veículos, os quais estão alugados pela empresa Ambiental, além de dois tratores com capinadeiras, dois caminhões com poliguindaste para recolhimento de material e dois ônibus para locomoção da equipe, que recebeu mais seis operadores para estes veículos. O objetivo é deixar as praias limpas e organizadas para receber os veranistas nos próximos dias.



Em relação aos acessos rodoviários, a notícia não é animadora para quem veraneia nas praias da cidade. Os problemas para entrar ou sair de São Francisco deverão continuar. A BR-280, principal acesso às praias, continua sem previsão de obras de duplicação ou alargamento, como foi cogitado pelo Estado. Já a rodovia Duque de Caxias, que liga a BR-280 aos balneários de Itaguaçu, Ubatuba e Enseada, entre outros, está com o asfalto bastante danificado e também não há previsão de liberação de verbas por parte do Estado para a realização de reformas.



– Estamos cientes dos problemas, mas também iremos oferecer atrativos para os nossos visitantes. Teremos estruturas de apoio e entretenimento nas principais praias e queremos instalar uma tirolesa e até oferecer voos panorâmicos – afirma Conorath.



Orla

A ressaca do mar causou transtornos à orla de São Francisco, principalmente nas praias Grande e do Ervino, o que exigiu a adoção de medidas emergenciais por parte da Prefeitura. Em alguns locais, o avanço das águas provocou o desmoronamento de estradas e de dunas, e trouxe grande volume de lixo, especialmente na praia Grande. Na parte final da Enseada, o avanço do mar também reduziu a faixa de areia no dia em que a reportagem esteve no local. Na Prainha, a Prefeitura colocou sacos de areia perto do posto salva-vidas para evitar um novo desmoronamento da calçada, que já tinha sido destruída pela ressaca. Na praia do Ervino, uma estrada foi parcialmente destruída no mês de outubro por causa dos fenômenos climáticos. Em Ubatuba, onde há uma extensa área de dunas e restinga, os acessos não são protegidos. Na Enseada, uma das praias mais frequentadas no verão, a faixa de areia é larga e favorece a prática de esportes. Na Prainha, reduto de surfistas, os banhistas devem ficar mais atentos às ondas e às correntes marítimas.

Na praia de Ubatuba, espaço de lazer é uma boa opção Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia



Salva-vidas

O Corpo de Bombeiros Militares de SC já está com a operação veraneio em andamento. Desde o dia 5 de outubro, alguns dos 16 postos de observação instalados nas praias de São Francisco do Sul estão em funcionamento. Na alta temporada, o número médio de salva-vidas nos pontos de observação chega a 40. Nos dias que antecedem ao Natal e ao Ano-novo, esse número pode aumentar. A alta temporada começa no dia 14 de dezembro e termina em 4 de março. Depois, haverá monitoramento de salva-vidas até o dia 15 de abril, quando são encerrados os trabalhos dos salva-vidas. Das quatro praias visitadas por AN no dia 23 de outubro, apenas uma delas, a de Ubatuba, estava som o aviso de desativado.





Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Recreação e lazer

Na Prainha, alguns equipamentos de lazer estão danificados e, segundo os frequentadores, já provocaram acidentes. Em relação aos chuveiros públicos instalados nas praias, a maioria deles funcionam bem, com jatos de água contínuos de até um minuto. O problema é que na parte central da Enseada, os chuveiros instalados na parede de um banheiro público não estavam funcionando no dia da visita da reportagem. Ali, os registros, as duchas e até os canos foram retirados em atos de vandalismo. Uma caixa de energia também estava com a fiação exposta. Conforme Gabriel Conorath, da comissão de verão, os reparos estão sendo feitos. Em relação às áreas de lazer, elas estavam limpas e bem conservadas na Enseada, tanto nas quadras de concreto quanto nas de areia. As calçadas também apresentam boas condições de uso. Na praia de Ubatuba, o espaço de lazer oferece uma bela paisagem e aparelhos bem conservados. Já nas proximidades do posto salva-vidas entre as ruas Brusque e Bom Retiro, três das quatro duchas instaladas foram retiradas do local.



Abastecimento de água

Todos os anos, as reclamações em relação ao abastecimento de água nas praias de São Francisco do Sul se repetem, em especial, nas festas de fim de ano. Na praia de Ubatuba, alguns moradores dizem que a água chega com intensidade fraca e, para não ficar com as torneiras secas, é preciso armazenar em caixas e reservatórios ou fazer uso de poços artesianos. Procurada pela reportagem de “AN”, a Águas de São Francisco, responsável pelo serviço de abastecimento na cidade, diz que a nova estação de tratamento metálica do bairro Rocio Grande, instalada em 2015, vai produzir até 74 litros por segundo com o início das operações de filtro extras.



Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Até o começo da temporada, a concessionária também pretende colocar em operação o novo sistema de tratamento de lodo, aumentando a capacidade de recuperação de água bruta. Outra obra para a alta temporada é a instalação de uma válvula reguladora de pressão (VRP) na praia de Ubatuba, com melhor controle de pressão na água distribuída e redução de perdas. Na praia do Ervino, a empresa investiu cerca de R$ 17 milhões na construção de um reservatório com capacidade de 500 mil litros de água e duas estações de recalque de água tratada, sendo uma delas dentro da ArcelorMittal e outra no reservatório Ervino. Na Vila da Glória, também foram implantados uma ETA, um reservatório com capacidade de 500 mil litros de água e uma estação de recalque.



Coleta de lixo

A empresa que faz o recolhimento de resíduos sólidos em São Francisco do Sul é a Ambiental. Paulo Eduardo Bachtold, gerente regional da empresa, explica que a coleta passará a ser diária, em todas as praias, entre 11 de dezembro e 10 de março. Segundo ele, o volume de lixo na alta temporada aumenta bastante, passando de 1,1 mil toneladas/mês para até 2,5 mil toneladas/mês. Assim, o quadro de colaboradores passará de 50 para cem, e o de caminhões usados na coleta, de cinco para 11. Já a coleta seletiva, que hoje é feita semanalmente, continuará dessa forma, mas a Ambiental colocará um caminhão a mais para realizar o serviço, passando de dois para três caminhões, e aumentará a capacidade interna de separação dos resíduos. Em relação à limpeza nas ruas, a Prefeitura tem uma equipe própria que faz a varreção, mas na alta temporada, será feita uma parceria com a Ambiental, com a contratação de 120 pessoas. A Ambiental também vai colocar 280 lixeiras novas nas praias e instalar contentores nas praias da Enseada, Prainha, Ubatuba e Itaguaçu.



Segurança

O comando da 5ª Região da Polícia Militar (RPM) de SC ainda não divulgou o número de policiais que irão reforçar a segurança no município na temporada de verão. O anúncio será feito no início de dezembro com a Operação Veraneio, quando o remanejamento de policiais é oficializado pelo comando da corporação. Segundo o Major Ribeiro, da 5ª RPM, em Joinville, as praias de São Francisco do Sul serão atendidas por mais policiais, como ocorre todos os anos. O posto avançado da PM situado na praia de Ubatuba, que hoje está fechado, será reaberto para atender à população e funcionará 24 horas por dia.





Posto da PM será reativado na alta temporada Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Acessos rodoviários

O acesso às praias de São Francisco do Sul é feito a partir da BR-280, que tem pista simples e trechos com acostamento em condições precárias. No trevo de acesso ao Centro Histórico do município, a rodovia de acesso às praias do Ervino, do Capri, Itaguaçu, Ubatuba, da Enseada, Prainha e Praia Grande, entre outras, é a Duque de Caxias. Nos cerca de 11 km de extensão da estrada, as condições do asfalto são precárias, com muitos remendos e ondulações. Em alguns trechos, o acostamento é de terra, o que torna perigoso o uso devido à velocidade em que os veículos trafegam, quase sempre acima dos 60 km/h. Há um posto da Polícia Rodoviária neste trecho e um radar de velocidade.



Foto: Maykon Lammerhirt / A Notícia

Energia elétrica

A Celesc informa que todos os anos realiza investimentos nas redes de distribuição de energia das praias para evitar colapsos no fornecimento em períodos de maior consumo. Segundo Jean Constanzi, chefe da Regional de Joinville, que atende ao município de São Francisco do Sul, um alimentador de energia foi instalado na rede de São Francisco do Sul em março deste ano. Ele acredita que problemas pontuais no fornecimento de energia elétrica poderão acontecer, pois há situações que fogem do controle, como temporais, por exemplo. Contudo, em condições normais, ele afirma que as chances de haver desligamentos são reduzidas.



Balneabilidade

A Fundação do Meio Ambiente (Fatma) faz o monitoramento da qualidade da água para banho em nove pontos de seis praias de São Francisco do Sul. De acordo com o relatório de 24 de outubro, sete pontos estão próprios para banho e dois impróprios, ambos localizados na praia dos Paulas. Confira:



Praia da Enseada

Em frente ao posto do salva-vidas: própria

Em frente à rua Minas Gerais: própria

Em frente à rua Acre: própria



Praia de Itaguaçu

Em frente à rua Manila: própria



Praia de Ubatuba

Em frente ao posto salva-vidas: própria



Praia do Capri

Em frente à rua Inglaterra: própria



Praia dos Paulas

Em frente à praça da Figueira: imprópria

Em frente à praça do Inglês: imprópria



Prainha

Em frente à rua Maceió: própria





Raio X



População estimada pelo IBGE em 2017: 50.701

Prefeito: Renato Gama Lobo

Área territorial: 498.646 quilômetros quadrados

Data de fundação do município: 15 de abril de 1847. Foi descoberta em 1504 pelo francês Binot Paulmier de Goneville.