Saiba quais são as profissões que vão bombar em 2018

A lenta recuperação da economia, o avanço de tecnologias e o envelhecimento da população brasileira desenham o cenário para as profissões mais promissoras para 2018. Na opinião de especialistas em recursos humanos, o cenário vai beneficiar tanto as novas carreiras (como analistas de dados) quanto as tradicionais, como vendedores e analistas financeiros. Mas uma exigência vale para todas: cursos que ajudem a alinhar o conhecimento à demanda do mercado serão ainda mais valorizados.

A retomada econômica irá ajudar, principalmente, o setor de serviços e o comércio, uma vez que, com mais dinheiro no bolso, a população tende a entrar mais nas lojas, gastar mais com lazer e chamar especialistas para fazer pequenos reparos em casa. Uma boa notícia para quem trabalha como eletricista, hidráulico, cabeleireiro, garçom, atendente ou vendedor, por exemplo, que poderá encontrar melhores salários e vagas no mercado de trabalho.

Na indústria, profissionais e técnicos da linha de frente poderão se dar bem no setor metalmecânico. Com a roda da economia voltando a girar, a indústria automotiva ou de peças e equipamentos produz mais e vende mais, buscando mais mão de obra.

Confira quais as profissões que têm tudo para bombar no próximo ano: