Sábado tem registro de três mortes nas rodovias catarinenses

12/11/2017 | 09h27

O fim de semana teve registro de três mortes nas rodovias catarinenses até a manhã deste domingo (12). Uma das ocorrências foi na rodovia federal BR-282, no município de Saudades, no Oeste catarinense, com a morte de uma motociclista. O outro acidente aconteceu na SC-447, em Morro Grande, no Sul do Estado, com óbito de duas pessoas.

O primeiro acidente ocorreu na manhã de sábado na BR-282, em Saudades. Segundo relatório divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), um VW Polo com placas da cidade e uma moto Honda, de Maravilha, colidiram no km 590 da rodovia por volta das 10h20min. A condutora da moto morreu no local, já a motorista do carro teve lesões graves e foi encaminhada para o hospital da região. O nome e a idade das vítimas não foram divulgados.

O segundo acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na rodovia estadual SC-447, em Morro Grande, por volta das 18h. A colisão frontal aconteceu no km 35 e envolveu um VW Jetta, com placas do município e uma moto Honda de Meleiro, cidade vizinha. Um homem de 35 anos, que conduzia a moto, e uma mulher de 38, que era passageira, morreram no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a motocicleta pegou foto depois da batida.

