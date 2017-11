Saavedra: multas rendem R$ 6 milhões a mais do que no ano passado

Joinville 29/11/2017 | 10h20 Atualizada em

Ainda que reste pouco mais de um mês para o fim do ano, o Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) já ultrapassou a estimativa de receita com multas de trânsito.

Até agora, as infrações já renderam R$ 25,3 milhões, mais de R$ 30 mil acima do previsto na expectativa de arrecadação. Em todo o ano passado as multas de trânsito trouxeram R$ 19,3 milhões para o Detrans. O salto na receita com as multas foi motivado pela ampliação da fiscalização eletrônica, com mais radares instalados – e em instalação – e o reajuste nacional no valor das penalidades, em vigor desde novembro do ano passado. A maior parte da receita é obtida por meio das infrações registradas pelos radares, principalmente por excesso de velocidade.

Vida na praça

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

A bicicleta com flores na Praça de Bandeira é uma das ações do programa "Por uma Cidade mais Viva", criado pela Secretaria de Planejamento Urbano, com patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de SC. O espaço passou por intervenções feitas por estudantes do ensino médio, com instalações de mobiliário, plantio de flores e mudas, bancos de PVC, entre outras.



