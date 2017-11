Ruas da área central de Joinville formam binário a partir desta sexta-feira

Mudança 16/11/2017 | 14h58 Atualizada em

As ruas Rio do Sul e Dr. Plácido Gomes passam a formar um binário a partir desta sexta-feira (16)

As ruas Rio do Sul e Dr. Plácido Gomes passam a formar um binário a partir desta sexta-feira (16) na região central de Joinville. O sistema de mão inglesa das duas vias será desativado pelo Departamento de Trânsito de Joinville (Detrans) nas proximidades do Hospital Municipal São José, no Bucarein.

Com a mudança as duas ruas passam a ter sentido único. A Rua Rio do Sul terá sentido Avenida Getúlio Vargas para a Rua São Paulo, enquanto a Rua Plácido Gomes terá sentido da Rua São Paulo para a Avenida Getúlio Vargas.

Segundo o Detrans, a mudança tem por objetivo reduzir as infrações de trânsito nas duas vias, melhorar a fluidez do tráfego e aumentar a segurança.