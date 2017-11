Rede estadual de ensino inicia período de matrículas para 2018 na quinta-feira

Educação pública 28/11/2017 | 11h54 Atualizada em

Secretário Eduardo Deschamps detalhou as informações sobre as matrículas em coletiva de imprensa nesta terça-feira Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Interessados em ingressar na rede pública estadual de ensino em 2018 devem matricular-se a partir desta quinta-feira, 30 de novembro. O prazo vai até 11 de dezembro. Em Florianópolis, é possível fazer a pré-matrícula online em 39 escolas.

Cerca de 100 mil novas matrículas serão efetuadas para 1.073 escolas em todo o Estado catarinense, sendo 8 mil inscrições somente para a capital catarinense. Ensino fundamental (anos iniciais e finais); ensino médio regular; ensino médio inovador (EMI); ensino médio integrado em educação profissional (EMIEP); ensino médio integral em tempo integral (EMITI); e ensino de jovens e adultos (EJA) são as etapas de ensino contempladas.

Alunos maiores de 18 anos e os responsáveis dos menores deverão comparecer diretamente na secretaria da escola mais próxima da residência do aluno ou do trabalho dos pais levando:

— Certidão de nascimento;

— Carteira de identidade;

— Atestado de frequência com indicação da etapa/ano em 2017 ou histórico escolar;

— Comprovante de residência atualizado (até três meses anteriores à matrícula);

— 1 foto 3x4 (opcional);

— Carteira de vacinação (para estudantes do ensino fundamental);

— Fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.

O ano letivo de 2018 terá início em 15 de fevereiro e término em 15 de dezembro. O recesso na metade do ano será realizado de 16 a 29 de julho.

Pré-matrícula online em Florianópolis

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, a Secretaria de Estado da Educação (SED) anunciou a possibilidade de realizar a pré-matrícula online em 39 escolas de Florianópolis (veja a lista abaixo), que abrangem 30 mil alunos, pela primeira vez no Estado. A previsão é de que 8 mil novas matrículas sejam efetuadas dessa forma e, posteriormente, o modelo seja ampliado ao Estado, envolvendo até mesmo ordenamento de professores, segundo o secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps.

— Nós estamos criando um sistema que vai tornar todo esse processo mais rápido, mais cômodo, com muito mais conforto para os pais, e mais transparente. Na verdade, a gente começa com um trabalho que você tem desde a matrícula, que é a identificação do aluno que vai estudar na sua escola, até a contratação do professor que vai atuar com esse aluno na sala de aula e todo o processo de enturmação, de acordo com o espaço físico da escola. O primeiro teste que a gente fez com a rematrícula no ano passado funcionou bem — detalhou.

Desenvolvido pelo Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), o modelo se assemelha àquele utilizado pelo Ministério da Educação, que leva em consideração as notas dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para classificação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

— Os alunos vão poder acessar o sistema online para fazer a matrícula. Isso é uma coisa fantástica, porque tira as pessoas do balcão. Nós estamos fazendo só na cidade de Florianópolis exatamente pelos testes que ainda precisam ser feitos, mas estamos preparados para ir para todo o Estado —garante o presidente da Ciasc, Ivan César Ranzolin.

As escolas contempladas com a matrícula online na capital catarinense são as seguintes: Instituto Estadual de Educação (IEE); EEB Aderbal Ramos da Silva, EEB América Dutra Machado; EEB Dayse Werner Salles; EEB De Muquem; EEB Dom Jaime de Barros Câmara; EEB Dr. Paulo Fontes; EEB Edith Gama Ramos; EEB Getúlio Vargas; EEB Hilda Teodoro Vieira; EEB Ildefonso Linhares; EEB Intendente José Fernandes; EEB Irineu Bornhausen; EEB Januária Teixeira da Rocha; EEB Jornalista Jairo Callado; EEB José Boiteux; EEB Jurema Cavalazzi; EEB Lauro Müller; EEB Leonor de Barros; EEB Padre Anchieta; EEB Pero Vaz de Caminha; EEB Porto do Rio Tavares; EEB Presidente Roosevelt; EEB Prof. Aníbal Nunes Pires; EEB Prof. Henrique Stodieck; EEB Profª Laura Lima; EEB Rosa Torres de Miranda; EEB Rosinha Campos; EEB Simão José Hess; EEB Julio da Costa Neves; EEF Severo Honorato da Costa; EEM Antônio Paschoal Apóstolo; EEM Henrique Veras; EEM Jacó Anderle; EEM João Gonçalves Pinheiro e EEM Pref. Acácio Garibaldi São Thiago.

Veja o passo a passo da matrícula online:

— Responsável do estudante faz a pré-matrícula por meio do site matriculaonline.sed.sc.gov.br;

— Serão cadastradas no sistema, por ordem de acesso, na escola próxima da residência ou do trabalho dos responsáveis;

— Os responsáveis poderão optar apenas por uma escola, exceto nas escolas que haverá sorteio, podendo escolher uma segunda opção;

— Para garantir a matrícula, é preciso ir à unidade escolar entre os dias 12 e 15 de dezembro, com os seguintes documentos: comprovante de ficha cadastral; certidão de nascimento; carteira de identidade; atestado de frequência com etapa/ano de 2017 ou histórico escolar; comprovante de residência (até três meses anteriores à matrícula); 1 foto 3x4 (opcional); carteira de vacinação (para estudantes do ensino fundamental); fotocópia do CPF dos pais ou responsáveis.

Presidente do Ciasc, Ivan Ranzolin Foto: Tiago Ghizoni / Diário Catarinense

Requisitos para ingresso na rede pública estadual

Ensino Fundamental

Criança com 6 anos a completar até 31 de março de 2017.

Ensino Médio e Educação Profissional

Ensino Médio e Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio: alunos egressos do Ensino Fundamental.

Curso de Magistério: 1ª série: alunos egressos do Ensino Fundamental e 3ª série: alunos com 2ª série do Ensino Médio completo ou egressos do Ensino Médio.

Curso Técnico Subsequente (pós-médio): alunos egressos do Ensino Médio ou matriculados na 3ª série do Ensino Médio.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Ensino Fundamental: 15 anos completos no ato da matrícula.

Ensino Médio: 18 anos completos no ato da matrícula.

