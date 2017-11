Pronto-socorro do Hospital Infantil de Joinville vai atender apenas urgência e emergência entre terça e quarta-feira /

Hospital Infantil de Joinville 10/11/2017 | 11h35 Atualizada em

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria informa que, a partir das 23h de terça-feira, 14 de novembro, até às 18h de quarta-feira, dia 15, o Pronto-socorro da unidade atenderá apenas casos de urgência e emergência encaminhados de outras unidades de saúde ou pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A restrição no atendimento acontecerá devido a uma manutenção elétrica interna que acarretará a interrupção do fornecimento de energia para o setor.

Para que o atendimento aos pacientes não seja prejudicado, todas as unidades de saúde de Joinville, assim como o SAMU e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, já foram previamente comunicados.

A direção do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria conta com a colaboração dos pais e responsáveis de forma a utilizar as outras unidades de saúde da cidade nesse espaço de tempo. O Hospital Infantil voltará a atender normalmente na quarta-feira, 15 de novembro, após às 18h.