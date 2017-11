Projeto de lei quer obrigar operadoras de telefonia a instalarem bloqueadores de sinal em presídios /

Na Câmara dos Deputados 08/11/2017 | 08h12 Atualizada em

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (7), um projeto de lei (3019/15) que obriga as empresas e operadoras de telefonia celular a instalarem bloqueadores de sinal em unidades prisionais. O projeto de autoria do deputado Baleia Rossi (PMDB-SP) será encaminhado ao Senado. As informações são da comunicação da casa.

Se o projeto for aprovado, as empresas terão 180 dias para instalar os equipamentos nos presídios e estabelecimentos socioeducativos que abrigam adolescentes infratores. As telefônicas terão ainda de fazer a manutenção, a troca e atualização tecnológica dos equipamentos e de soluções tecnológicas relacionadas a eles.

Se a determinação não for cumprida, o projeto de lei prevê multas de R$ 50 mil a R$ 1 milhão por cada estabelecimento penal que não esteja com os equipamentos em funcionamento.

O texto ainda prevê que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) deverá editar o regulamento para o cumprimento da regra e fiscalizar a instalação e as condições de funcionamento dos equipamentos.

