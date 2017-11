Passageira de 25 anos morre após carro capotar no Vale do Itajaí

Mortes no trânsito 04/11/2017 | 10h01 Atualizada em

Uma jovem de 25 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado (04), em Lontras, no Vale do Itajaí. O veículo em que ela estava saiu da pista no quilômetro 126 da BR-470. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi registrado por volta de 1h.

De acordo com a PRF, o veículo Polo com placas de Agrolândia capotou e saiu da pista. O motorista do carro, um homem de 34 anos, sofreu ferimentos graves e foi conduzido para o hospital. A jovem, que era passageira, não resistiu e morreu no local do acidente.

Até a manhã deste sábado, as polícias rodoviárias já registraram nove mortes nas rodovias de Santa Catarina no feriadão de Finados.

