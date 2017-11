Parte de árvore atinge casa em Araquari

Chuva 17/11/2017 | 09h03 Atualizada em

O temporal registrado no final da tarde desta quinta-feira causou estragos em Araquari, na região Norte de SC. Por volta das 18 horas, parte de uma árvore atingiu uma casa no bairro Volta Redonda. Os Bombeiros Militares foram acionados para socorrer a família que, apesar da gravidade, sofreu apenas danos materiais.

Segundo a guarnição, um casal de idosos reside na residência. Eles haviam acabado de chegar na propriedade, quando uma rajada de vento atingiu a árvore da espécie Tucaneiro, que os dois cultivam no quintal. Parte da planta quebrou, caindo em cima do telhado da casa.

Telhado e forro do imóvel foram danificados com o impacto. Sem a proteção, alguns móveis do casal molharam com a chuva e ficaram destruídos. De acordo com a Defesa Civil, foi retirado o material de cima do imóvel e coberto com uma lona, para evitar mais danos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

