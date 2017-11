Papai Noel faz homenagem a Joinville em shopping

Natal 14/11/2017 | 19h25 Atualizada em

O Papai Noel resolveu homenagear a 'cidade das bicicletas' e promete chegar a bordo de uma bike na abertura do Natal do Garten Shopping, em Joinville. O bom velhinho deve aparecer no local à noite, mas desde a tarde desta terça-feira (14), o clima natalino já tomava conta de crianças e adultos no hall de entrada. Neste ano, a decoração é inspirada nas tradições da cidade.

Pipoca, algodão doce e pintura facial e tatuagens infantis fizeram a alegria da garotada em meio a um cenário em que todos os arranjos de Natal foram inspirados em Joinville. A decoração nas cores vermelha, dourada e branca destacam fotografias histórias, as flores e as bicicletas joinvilenses.

As amigas Natália e Giovana levaram as crianças para conhecer o bom velhinho Foto: Luan Martendal / A Notícia

A paulista Natália Baroni levou o pequeno Lorenzo, de oito meses, na companhia da amiga Giovana e a pequena Gabriela, de três anos, para conhecer pela primeira vez o Papai Noel. Moradora de Joinville há dois anos, ela se surpreendeu ao ver as tradições da cidade unidas à magia do Natal.

— Para quem vem de fora, como nós, é muito bacana conhecer um pouco da história da cidade através dos enfeites de Natal. É uma homenagem muito bonita — destaca ela.

Mãe e filha viajaram de Garuva para Joinville especialmente para ver a chegada do Papai Noel Foto: Luan Martendal / Divulgação

Ansiosa para ver o “barba branca”, a Rafaela de dois anos e quatro meses, viajou de Garuva até Joinville com a mãe Gabriela Cizeski apenas para abraçá-lo. "Trouxe ela no ano passado e decidi trazer novamente neste ano porque dessa vez ela já entende e está esperando a chegada dele com ansiedade. Ela já fala, procura, pede presente", contou a mãe.

Atrações

A espera pelo Papai Noel começou por volta das 17h no Garten Shopping com apresentação teatral, além de música com a banda da tradicional Escola Belas Artes de Joinville na praça de alimentação. Também estão programadas uma apresentação de bailarinos do projeto Asas Macalossi e do coral da Escola Belas Artes, que fará a recepção do Papai Noel na praça de eventos.

Em paralelo ao evento, o espaço recebe também a exposição 'Memórias de Joinville' e workshops para as crianças. A programação é gratuita.

Horário de atendimento do Papai Noel:

Novembro: segunda a sexta-feira das 15h às 21h30. Intervalo das 18h às 19h

Dezembro: segunda a sexta-feira das 15h às 22h00. Intervalo das 18h às 19h

Sábados: das 13h às 22h. Intervalo das 17h às 18h

Domingo: das 14h às 20h. Intervalo das 17h às 18h

Dia 24/12/17: das 10h às 16h. Intervalo das 12h às 13h