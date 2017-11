Paciente com fratura espera há quase um mês por consulta em Rio Negrinho

Saúde pública 24/11/2017 | 17h22 Atualizada em

O optometrista Ordelão Junior aguarda há quase um mês por uma consulta pela rede pública de saúde de Rio Negrinho devido a uma fratura no braço. Ele sofreu um acidente de moto em 6 de novembro, durante uma trilha, em Itapoá. Sentindo fortes dores no punho, se encaminhou para atendimento na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho, onde passou por consulta médica e foi diagnosticado com tensão muscular.

Como a dor persistia, na última terça-feira, 21 de novembro – 15 dias depois da primeira consulta – ele retornou à unidade hospitalar. O motociclista fez o exame de raios X, que indicou uma fratura no punho. Ele acreditava que, após o diagnóstico, seria rapidamente encaminhado para tratamento com o ortopedista, mas se surpreendeu ao receber a data para a consulta: dia 17 de dezembro.

— Eu disse para eles: "eu estou quebrado, como vou ficar assim?" Eles só disseram que, se eu quisesse médico antes, precisaria procurar no particular, porque os agendamentos estavam sendo feitos mais para frente — afirmou.

Devido à lesão, a mão de Ordilão está muito inchada, dificultando as tarefas do dia a dia e ele não está conseguindo trabalhar. A reportagem procurou a direção da Fundação Hospitalar para confirmar o motivo da demora, mas até a publicação desta nota não obteve respostas.