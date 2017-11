"O ônibus derrapou e acabou tombando", conta testemunha do acidente na BR-470

Susto! 19/11/2017 | 13h11 Atualizada em

Alguns estavam dormindo, outros seguiam viagem acordados enquanto a chovia do lado de fora. Era madrugada de sábado e o relógio apontava 4h. Os 43 alunos, o diretor e a professora haviam saído de Marmeleiro, cidade do interior do Paraná, às 21h de sexta-feira e o destino da viagem de formatura era um parque aquático em Gaspar. Durante as horas na estrada eles estavam animados com o passeio e sequer imaginariam que no fim de uma serra já em Santa Catarina - no Km 186,6 da BR-470, no Vale do Itajaí - o ônibus em que estavam tombaria.

— Eu estava acordado. Estávamos trafegando normalmente, chegando ao final da serra, estávamos indo devagar e de repente o ônibus deu uma titubeada. A traseira não conseguiu voltar, derrapou, encostou na pista e acabou tombando. Foi um susto — relembra Celso Pedro Scolari, diretor da instituição de ensino paranaense.

Após o acidente os alunos saíram do veículo de turismo pelo vão dos vidros quebrados e foram socorrido por bombeiros vindos de cinco cidades - Pouso Redondo, Rio do Sul, Taió, Trombudo Central e Otacílio Costa, além de ambulâncias do Samu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio do Sul, dos 46 ocupantes do veículo, 33 foram encaminhados ao hospital. Oito tiveram ferimentos graves e 25 sofreram escoriações. O motorista de 38 anos foi uma das vítimas que teve apenas lesões leves. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

De acordo com a reportagem da NSC TV, das oito pessoas que tiveram ferimentos graves, sete são estudantes e uma é professora. Após atendimento em Pouso Redondo, os pacientes foram transferidos para o Hospital de Rio do Sul e passaram por uma bateria de exames antes de receber alta. Eles sentiam dores pelo corpo e a suspeita inicial é de que alguns tenham sofrido fraturas quando o veículo tombou.

Os passageiros que não se feriram e os que foram liberados do hospital estavam, até a tarde de sábado, em um hotel na cidade de Pouso Redondo. Segundo informações do diretor da escola, um ônibus da empresa de turismo estava a caminho para levá-los de volta ao estado do Paraná, mas ele não soube informar quando que todos retornam para casa.

— A gente sempre fica abalado quando algo assim acontece, mas vai ficar tudo bem. Os pais já foram comunicados, com calma, para não dar correria. Vamos esperar todos receberem alta.