NSC vence Top de Marketing 2017 na categoria Comunicação

Reconhecimento 22/11/2017 | 22h34 Atualizada em

"Conteúdo que move é o que conta". Este é o slogan que representa o case de implantação da marca NSC Comunicação, reconhecida nesta quarta-feira como vencedora do Top de Marketing e Vendas ADVB/SC 2017 na categoria Comunicação. O prêmio é uma realização da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina (ADVB/SC), que se consolidou como um dos principais méritos do mercado estadual ao reconhecer empresas que inovam, crescem e despertam a inspiração do empresariado local.

A cerimônia, que ocorreu em Florianópolis, reuniu autoridades, executivos e formadores de opinião de todo o Estado, entre eles diversos comunicadores e profissionais da NSC, além do acionista e integrante do Conselho de Administração da NSC Comunicação, Leonardo Sanchez. O evento começou com um minuto de silêncio em homenagem a Antunes Severo, pioneiro na propaganda e no rádio em SC e um dos fundadores da ADVB/SC, que faleceu nesta quarta-feira. Na sequência da premiação, a NSC foi uma das 19 empresas reconhecidas em seis categorias, que contemplam desde pequenos negócios até o setor industrial.

— O reconhecimento à NSC não se restringe à nossa empresa. Este mérito se estende a toda a comunidade catarinense, que se envolveu e participou ativamente do processo de implantação desta nova marca. Nossos clientes, colaboradores e públicos de todas as mídias escolheram que seríamos Santa Catarina até no nome e esta é a nossa maior motivação para continuar movendo os ponteiros do Estado, produzindo conteúdo que gera valor para a nossa sociedade — celebra o presidente da NSC Comunicação, Mário Neves.

Case premiado

O processo de implantação da marca NSC no mercado catarinense é decorrente da aquisição, pelo Grupo NC, das operações do Grupo RBS em Santa Catarina. A transição teve início em março de 2016 e culminou na virada da marca, em 15 de agosto de 2017, celebrada num evento que reuniu autoridades e empresários importantes nos cenários local e nacional. A partir desta data, a empresa de comunicação _ que reúne uma emissora de TV afiliada da Globo, quatro jornais e três marcas de rádio _ passou a se chamar NSC Comunicação. A emissora de televisão, por sua vez, foi nomeada NSC TV.

Até a chegada da nova marca, foram realizadas diversas ações que envolveram toda a população do Estado. Um dos principais marcos do processo foi a votação pública para eleição do nome da empresa, em que os catarinenses escolheram a sigla que representa a Nossa Santa Catarina. Após a definição, os colaboradores conferiram em primeira mão a nova marca e, a partir daí, teve início uma intensa campanha publicitária, que impactou o público em todas as mídias e em formatos diversos, como mídia urbana e ativação em eventos.

Ao fim deste processo, a NSC Comunicação se estabeleceu como o primeiro negócio de mídia do Grupo NC, um dos mais importantes do país, com atuação de destaque nos setores de energia, construção e farmacêutico. Em Santa Catarina, a NSC segue presente em todo o Estado, aliando seus 38 anos de experiência em comunicação multiplataforma às principais tendências no mercado de mídia.

Confira a lista completa de empresas premiadas no Top de Marketing e Vendas ADVB/SC 2017:

Agência Mito

Água Mineral Santa Rita

Beto Carrero World

Bier Vila

Casan

Faculdade Cesusc

Flex Relacionamentos Inteligentes

Havan

Hostinger

Krona

NSC Comunicação

Oficina das Palavras

Portobello Shop

SBT SC

Senai

Shopping Mueller Joinville

Unike Seguros

Vialaser

Visto Sistemas