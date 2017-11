Musical em homenagem à carreira da drag queen Silvetty Montilla acontece em Joinville

Musical 20/11/2017 | 09h21 Atualizada em

Trinta anos dedicados à arte não poderiam ser celebrados em outro lugar que não fosse o palco. Então, nada mais natural para o ator e humorista Silvio Cássio Bernardo, a Silvetty Montilla, do que comemorar sua trajetória de sucesso em um teatro com o musical "S30". O espetáculo que vem rodando o país passará por Joinville neste domingo, com apresentação única no Teatro da Unisociesc, às 20 horas. Os ingressos já estão à venda na plataforma online Sympla.

Considerada uma das mais famosas drag queens do Brasil, Silvetty Montilla e elenco fazem uma "viagem" por belas histórias de vida, muita emoção, irreverência e diversos números musicais. Escrito, dirigido e protagonizado por Vagner Cavalcante, o espetáculo "S30" conta com um corpo de ballet e artistas como Nilton Rodrigues, Alexia Twister, Hidra Von Carter, Ingrid Bryan, além, é claro, da homenageada, que tem como marcas registradas o improviso, a simplicidade e o carisma.

De acordo com o produtor cultural André Guesser, da PDZ Entretenimento, empresa responsável pela realização do evento em Joinville, esta é a segunda vez que Silvetty Montilla vem à cidade para uma apresentação.

— A primeira foi em março de 2016, no projeto V12 Comedy, com seu show de stand up. Agora, vamos trazê-la de volta para o musical que conta seus 30 anos de carreira. Com certeza, o público vai se divertir, rir muito, se encantar e se emocionar com a história deste artista multifacetado, referência no humor brasileiro, que além de ator e humorista é também cantor, bailarino e apresentador — diz.

Nas redes sociais, Silvetty Montilla já deixou um recado para os fãs de Joinville e região.

— Vai ser babado e confusão, portanto, chama os amigos, faz a máfia e vamos comemorar meus 30 anos de carreira — escreveu nos comentários do evento criado no Facebook/Musical S30 Silvetty Montilla e Elenco – Joinville/SC.

Famosa por seus shows de humor em casas noturnas e teatros do país com os espetáculos de stand up "É o Que Tem Pra Hoje" e "Segunda Dose de Montilla" e por compor o elenco do musical "Cartola" e o famoso humorístico "Terça Insana", Silvetty já foi apresentadora de quadros nos programas TV Fama (Rede TV) e Programa da Eliana (SBT).

A artista também protagonizou o filme “Do Lado de Fora”, fez participações em humorísticos como "Toma lá dá cá" e"Pé na Cova", da Rede Globo, e já foi convidada de programas como "Caldeirão do Huck" (Globo), "Programa do Gugu" (Record), "The Noite com Danilo Gentili" (SBT) e "Okay Pessoal", com Otávio Mesquita (na época veiculado pelo SBT).

SERVIÇO

O quê: Musical "S30", com Silvetty Montilla e elenco

Onde: Teatro Unisociesc – Campus Marquês de Olinda (rua Gothard Kaesemodel, 833, bairro Anita Garibaldi)

Quando: 25 de novembro, às 20 horas (abertura do teatro às 19h30)

Quanto: R$ 50 (inteira), com preços promocionais para compras antecipadas no site Sympla

Ingressos: Plataforma Sympla/Musical S30 com Silvetty Montilla (www.sympla.com.br/musical-s30-com-silvetty-montilla__209984)

Classificação: 16 anos (menores de 16 anos somente acompanhados de pais e/ou responsáveis legais).