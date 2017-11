Mulher e duas crianças morrem em acidente na BR-101, no Sul de SC

Rodovias 02/11/2017 | 12h01 Atualizada em

Uma mulher e duas crianças morreram em um acidente na BR-101, no Sul de Santa Catarina, na tarde de quarta-feira (01). A condutora perdeu o controle do veículo e caiu de uma ponte que passa sobre o Rio Araçatuba. A queda do veículo foi registrada no km 272 da rodovia, em Imbituba.

A mulher, que dirigia um Onix com placas de Tijucas, foi identificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como Roseli Rockembach Rodrigues, 39 anos. Uma das crianças que morreu seria o filho dela — Alisson Rochemback Rodrigues, de 11 anos. A identidade do outro menino não foi confirmada no local do acidente.

Conforme a PRF, uma testemunha relatou que ela teria perdido o controle do carro após passar por um caminhão. Com o impacto, a mureta de proteção quebrou e o carro despencou. Esse foi o primeiro acidente com morte registrado pelas polícias rodoviárias no feriadão de Finados.