Movimento se intensifica na véspera do dia de Finados nas rodovias do Norte de SC

A movimentação nas rodovias estaduais e federais de Joinville e região Norte de Santa Catarina começou a se intensificar no fim da tarde desta quarta-feira (1), véspera do feriado de Finados. A expectativa da Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o fluxo de veículos siga intenso até às 23h59 e seja retomado na manhã de quinta (2).

No início da noite a maior incidência de filas ocorria nas BRs 101 e 280 nos trechos de Joinville, Jaraguá do Sul, Massaranduba e São Francisco do Sul. No Posto a PRF em Guaramirim, o aumento de fluxo contabilizado chegava a ser 30% maior que em dias normais. As filas aumentaram a partir das 17h e eram maiores na entrada de Jaraguá do Sul e São Francisco do Sul. Na BR-101 o tráfego aumentou nos dois sentidos, seguia normalizado e sem incidentes segundo a PRF. Um acidente leve foi registrado no fim da tarde no km 32 da via.

Nas SCs 415 e 418, na Serra Dona Francisca, que dá acesso ao Planalto Norte, o tráfego seguia normalizado no início da noite. A expectativa é de que o fluxo aumente por volta das 20h e retome nas primeiras horas da manhã do dia de Finados. Já na BR-376, que liga os estados de Santa Catarina e Paraná, houve aumento principalmente sentido Litoral Catarinense, mas a média foi considerada normal tratando-se de véspera de feriadão.

Operação Finados 2017

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou hoje a 'Operação Finados 2017' nas rodovias catarinenses, que segue até às 23h59 de domingo (5). O objetivo da ação é evitar condutas que aumentem o risco de acidentes e vítimas, como uso do celular ao volante, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e o consumo de álcool.

De acordo com a PRF, historicamente o feriado de Finados é marcado por deslocamentos de distâncias variadas em todas as regiões do Estado devido as homenagens aos entes queridos já falecidos. No ano passado a data ocorreu no meio da semana e não houve operação especial. Em contrapartida, no último feriado prolongado, de 12 de outubro, foram registrados 146 acidentes e três mortes nas estradas federais.

A recomendação é de os motoristas tenham atenção e paciência, em especial, entre as 14h e 22h a véspera do feriado e, no domingo, entre 16h e 22h. Isso porque essa é a estimativa de pico do aumento do fluxo de veículos nas vias, que pode aumentar até 50% em relação ao tráfego nos dias normais.

Ações planejadas

A polícia rodoviária deve aumentar o efetivo e a fiscalização nos locais próximos aos cemitérios, muitos deles localizados às margens das rodovias, na quinta (2). A orientação é de nesses locais os motoristas reduzam a velocidade para evitar incidentes como atropelamentos de pedestres. Além disso, agentes também vão concentrar esforços nos locais onde há maior registros de acidentes e crimes.

Para a operação policiais que atuam em áreas administrativas vão reforçar o efetivo, além de agentes do Grupo de Motociclismo Regional (GMR) e do Núcleo de Operações Especiais (NOE).

Dicas de viagem e de trânsito

Viagens seguras dependem de planejamento. Segundo a PRF, para uma viagem tranquila devem ser consideradas, por exemplo, questões como duração da viagem e a hora de chegada ao destino considerando pontos de parada para alimentação, descanso e abastecimento do veículo. Esses detalhes são importantes para evitar imprudências como excesso de velocidade e ultrapassagens forçadas, que aumentam o risco de acidentes.

Também são recomendados aos motoristas o acendimento dos faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias, a manutenção da atenção e respeito a sinalização e limites de velocidade e revisão do veículo antes de iniciar viagem.

Em caso de chuva é indicada ainda aumento da distância para o veículo à frente e diminuição de velocidade. Outras orientações são a proibição do uso de celular pelo motorista em trânsito e, quando houver filas, não transitar pelo acostamento.