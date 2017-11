Motociclista morre após colidir com a porta de uma igreja em Palhoça

Trânsito 02/11/2017 | 15h55 Atualizada em

Um homem de 36 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (2), após colidir sua motocicleta com a porta de entrada da igreja Palavra Viva, no Centro de Palhoça, região da Grande Florianópolis, na esquina das ruas Prefeito Nelson Martins e Orlando Tancredo. O Samu foi chamado rapidamente, mas constatou o óbito assim que chegou ao local.

De acordo com informações da Delegacia De Polícia Civil de Palhoça, o homem havia passado a noite com amigos em um bar que fica a 300 metros da igreja. Por volta da meia noite e meia, ele saiu do estacionamento com sua moto GTE Suzuki Bandit 650s, acelerou em alta velocidade, perdeu o controle depois de passar por uma lombada e foi diretamente ao encontro da porta da igreja.