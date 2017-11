Jornais da NSC Comunicação lançam Superedição de Fim de Semana

Jornalismo 10/11/2017 | 12h53 Atualizada em

Para os leitores dos jornais da NSC Comunicação, os fins de semana agora terão muito mais conteúdo. A partir deste sábado (11), o DC, o AN e o Santa apresentam a Superedição de Fim de Semana, em que a tradicional cobertura de cada jornal se alia a novos colunistas e cadernos temáticos, com um projeto gráfico reformulado e novas capas. O resultado é um produto diferenciado, com conteúdo em profundidade e análise, contemplando segmentos diversos.

— Mais informação, opinião, variedades e oportunidades. Ofereceremos tudo isso na Superedição, com base em um novo modelo de produção de conteúdo que entrega aos leitores jornais ainda mais completos. Esta proposta respeita os hábitos de leitura do público e o tempo disponível, mantendo a credibilidade de sempre – destaca o diretor de jornais e rádios da NSC Comunicação, Adriano Araldi.

Na Superedição, cada um dos três quality papers da NSC apresenta um caderno principal com conteúdo personalizado: enquanto o DC mantém a vocação estadual, AN e Santa continuam trazendo, respectivamente, as informações das regiões de Joinville e Blumenau. A cobertura prioriza assuntos como política, economia, segurança, educação, saúde, meio ambiente e mobilidade, entre outros.

Os três jornais contam com mais de 30 colunistas que são referências para o público em diversos segmentos. As informações do tempo são apresentadas por Leandro Puchalski, enquanto a análise do cenário político fica por conta de Moacir Pereira e Upiara Boschi. Já a situação da segurança pública é comentada por Diogo Vargas e as novidades e perspectivas econômicas são reportadas por Claudio Loetz, Estela Benetti e Pedro Machado. Família, comportamento e cotidiano ficam a cargo dos consagrados Martha Medeiros, Marcos Piangers e Camille Reis.

Diversidade de temas

A Superedição de Fim de Semana inclui cinco cadernos especiais. Um dos destaques é o De Ponto A Ponto, que conecta colunistas de todas as regiões do Estado, sediados em Florianópolis, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville e Lages. A seção de Esportes também se amplia como um caderno, com os resultados das partidas, análises técnicas e muita opinião.

Circulam também na Superedição o Nós, que mantém debates polêmicos com múltiplas visões e passa a ter ainda uma entrevista especial a cada semana, e a revista Versar, a plataforma de estilo de vida dos catarinenses que se fortalece em seu terceiro mês de veiculação. Além disso, o guia de programação chega em um novo formato, ideal para acompanhar o leitor ao longo da semana.

