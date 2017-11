Incêndio em Araquari mobiliza bombeiros e Polícia Militar nesta quinta-feira

Meio ambiente 02/11/2017 | 14h39 Atualizada em

Um incêndio em vegetação mobilizou bombeiros de Joinville e de Araquari e a equipe de aviação da Polícia Militar de Joinville. Ele ocorreu em uma região perto do km 56, em Araquari, por volta das 13 horas. Como a vegetação no local estava bastante seca, os socorristas enfrentaram dificuldades para contê-lo. Foram deslocados dois caminhões dos Bombeiros Voluntários de Joinville e um caminhão dos Bombeiros Militares de Araquari, além do helicóptero da Polícia Militar de Joinville.

Uma testemunha contou aos Bombeiros Voluntários de Joinville que o incêndio começou a partir de uma fogueira realizada em um terreno, perto de um galpão. O vento teria levado fagulhas para a vegetação, chegando a oferecer risco de chegar à casa do morador que contou o caso aos Bombeiros. Ele mesmo teria tentado apagar o fogo antes da chegada dos profissionais.