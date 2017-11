Incêndio atinge ferro velho na zona Sul de Joinville

Incêndio 06/11/2017 | 09h38 Atualizada em

Um incêndio atingiu um ferro velho por volta da meia-noite na rua Salvador Gomes de Oliveira, próximo ao cruzamento com a rua Monsenhor Gercino, no bairro Petrópolis, zona Sul de Joinville. A cobertura do galpão caiu sobre os carros e as paredes de concreto também vieram abaixo.

O proprietário do galpão, que era alugado aos donos do ferro velho, desconfia que o incêndio começou após uma tentativa de furto. O muro dos fundos do comércio foi quebrado em duas partes e peças de carros estavam do lado de fora.

- Devem ter entrado para roubar, riscaram fósforo e acabaram botando fogo em tudo - afirmou o proprietário, que não quis ter o nome divulgado.

Os Bombeiros Voluntários ainda não sabem o que causou o fogo. Ainda será necessária uma perícia para determinar as causas. Foram utilizados cerca de 100 mil litros de água para apagar as chamas.

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

O fogo também atingiu o telhado de uma academia que fica na esquina, ao lado do ferro velho. A caixa de água e a fiação foram danificadas pelo fogo e o comércio precisou ficar fechado nesta segunda-feira.