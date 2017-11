Idosicídio pode ser nova qualificadora para assassinato de idosos no Brasil /

Código Penal 10/11/2017 | 08h08

O assassinato de idosos (com 60 anos ou mais), denominado idosicídio, pode passar a existir com qualificadora dentro do crime de homicídio, no Código Penal. O Projeto de Lei do Senado foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), nesta quarta-feira (8).

A proposta também inclui o delito no rol dos crimes hediondos — aqueles que recebem tratamento mais rigoroso quanto a regime de prisão, sem permitir indulto ou anistia. As informações são da Agência Senado.

Se não houver recurso para votação em Plenário, em até cinco dias úteis, o projeto seguirá para a Câmara dos Deputados. Na condição de crime qualificado, o idosicídio pode resultar em pena de reclusão de 12 a 30 anos. No homicídio simples, a pena vai de seis a 20 anos.

