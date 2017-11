Hotel de SC ganha título de mais relaxante do mundo

Cacau Menezes 12/11/2017 | 13h33 Atualizada em

Ponta dos Ganchos Exclusive Resort, que já tinha o título de melhor hotel de praia da América do Sul, acaba de ser eleito o "Hotel mais relaxante do mundo" pela Haute Grandeur Global Hotel Award. A premiação, em 90 categorias, abrange hotéis de 172 países, em todos os continentes.

Localizado em uma península particular, em Governador Celso Ramos, a apenas 50 quilômetros de Floripa, o hotel costuma receber celebridades de todo o Brasil e algumas internacionais, como o ex-Beatles Paul McCartney e a cantora Beyoncê.

Enquanto Balneário Camboriú discute se pode botar uma roda gigante igual a de Londres, uma das maiores atrações turísticas da Europa, Floripa bate boca se pode ou não ter uma quadrinha de esportes de praia na Avenida Beira-Mar Norte.

O presidente do Avaí, Francisco Batistotti, surpreendeu o mundo ao renovar o contrato do treinador Claudinei Oliveira até o final de 2018 com o time na zona do rebaixamento. Agora surpreende de novo ao anunciar que o treinador, que não conseguiu fazer um bom campeonato, só vai ficar até dezembro deste ano.

E se o treinador, que é bom, conseguir vencer os jogos que faltam e manter o time na Série A, alguém aposta qual será a nova decisão do presidente

Serviço Secreto do Cacau está em campo para desvendar a quem está interessando essas tal de "pesquisas arqueológicas" somente e em todas obras públicas em Floripa. O elevado no Trevo do Rio Tavares, assim como a praça no terreno do Exército na Beira-Mar Norte, estão atrasando pelos estudos arqueológicos!

Festa de 10 anos do Jivago Social Clube, festa de 40 anos da Dizzy na Fields e show do Skank no P12 em Jurerê. Não tá fraco o nosso sábado em Floripa.

