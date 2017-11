Hospital São José busca identificação de pacienteJoinville /

Identificação 20/11/2017 | 09h51 Atualizada em

O Serviço Social do Hospital Municipal São José (HMSJ) de Joinville solicita o apoio na identificação de uma paciente que se encontra internada desde domingo, dia 19 de novembro. Trata-se de uma mulher, cor parda, cabelos escuros e olhos castanhos.

A paciente aparenta ter entre 30 e 35 anos. Possui uma tatuagem na coxa direita, com o desenho de uma coruja. Também apresenta desenhos tatuados de borboletas no pescoço e nas costas, perto do ombro direito.

A paciente foi localizada com ferimentos de arma de fogo em via pública e conduzida pelo Samu ao hospital.

Qualquer informação, procurar pessoalmente o Serviço Social do hospital, ou pelos telefones (47) 3441-6635, 3441-6545 ou 3441-6666.