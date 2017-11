Homem fica ferido após capotamento na SC-415 em São Francisco do Sul /

Trânsito 02/11/2017 | 09h16 Atualizada em

Um acidente na SC-415 deixou uma pessoa ferida em São Francisco do Sul. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o incidente ocorreu, por volta das 1h30, no km 0600 da rodovia.

De acordo com a PMRv, o motorista perdeu a direção e capotou o carro. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente. O condutor, de 28 anos, foi encaminhado com fraturas em várias partes do corpo para o Hospital Municipal São José.

Até a publicação desta matéria, a assessoria da unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.