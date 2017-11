Homem é preso por envenenar ex-companheira em Jaraguá do Sul /

Segurança 06/11/2017 | 09h10 Atualizada em

Um homem de 22 anos foi preso na tarde de domingo suspeito de tentar envenenar a ex-companheira em Jaraguá do Sul. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Dr. Valdemiro Mazurechen, no Centro.

A Polícia Militar foi chamada para irem até o pronto socorro do Hospital São José, onde uma adolescente de 17 anos deu entrada no local por envenenamento. No local, os policiais conversaram com a vítima, que disse para a PM que está em processo de separação. Após comer um pão preparado pelo marido ela começou a passar mal. Ao ir até o banheiro, viu um frasco de veneno de rato, que até então não tinha em sua residência. Após exames, o envenenamento foi confirmado.

A polícia foi até uma mercearia onde o veneno teria sido comprado e os atendentes reconheceram o suspeito por foto. A PM teve acesso às imagens do suspeito comprando o produto. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia.