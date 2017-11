Homem abandona bebê com desconhecido em Balneário Camboriú /

Infância 06/11/2017 | 10h58 Atualizada em

Um homem abandonou uma bebê de cerca de dois meses e que seria sua filha com um desconhecido em um bar no bairro dos Estados, em Balneário Camboriú, na noite deste domingo.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h pela proprietária do estabelecimento, que fica na Rua São Paulo. Ela contou aos policiais que o homem entrou no local com a criança e saiu em seguida informando que logo retornaria. Como o homem não voltou, a mulher entrou em contato com a PM.

A criança estava suja e com fome. Antes de acionar a polícia, a mulher fez os primeiros cuidados. A criança foi entregue ao Conselho Tutelar de Balneário Camboriú. O homem foi encontrado e encaminhado para a delegacia.

*Com informações da NSC TV.