Governo assina convênio para mapear áreas de risco geológico e hidrológico em Santa Catarina

Defesa Civil 08/11/2017 | 13h48

O governador Raimundo Colombo assina na manhã desta quarta-feira um convênio de R$ 20 milhões com o objetivo de realizar o mapeamento de todas as áreas de risco geológico e hidrológico, classificando-as em risco baixo, médio, alto e muito alto em Santa Catarina. O trabalho terá duração de 18 meses a partir da data de publicação no diário oficial do Estado. O convênio será com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), vinculado ao Ministério de Minas e Energia.

Na ocasião, também será assinado um protocolo de intenções com as Universidades do Estado de Santa Catarina (Udesc), Regional de Blumenau (Furb) e com a Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe). Nesse caso, a meta é a criação e implementação da Escola Estadual de Proteção e Defesa Civil, bem como a realização de projetos de ensino, pesquisa e extensão conjuntos voltados à redução de riscos e de desastres que afetam a sociedade catarinense. As atividades referentes ao projeto Gides (Gestão Integrada de Riscos em Desastres Naturais) serão desenvolvidas administrativamente pela Udesc, sob a coordenação da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade (Proex), com apoio técnico acadêmico da Furb.