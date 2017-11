Florianópolis é pior cidade do país para dirigir, segundo índice do Waze

Trânsito 03/11/2017 | 21h11 Atualizada em

Forianópolis foi classificada como a pior cidade do país para dirigir de acordo com o Waze Satisfaction Index, divulgado nesta sexta-feira. O indicador é composto com base em dados informados por condutores no aplicativo Waze, a partir da notificação de buracos e reclamações quanto ao tráfego, por exemplo.

Em resumo, o índice avalia a satisfação dos motoristas. Para isso, usa seis critérios: nível de trânsito (quão frequentes e ruins são os congestionamentos), segurança nas vias (número de acidentes, condições climáticas), qualidade das vias, serviços ao motorista (como acesso a postos de gasolina e opções de estacionamento), fator econômico e social (como acesso a carros, aumento ou redução dos preços da gasolina) e "Wazyness”, que representa o quão boa é a rede de usuários do aplicativo em termos de ajuda aos colegas motoristas.

Em todo o mundo, a pesquisa analisou dados de 39 países e 217 cidades para criar uma nota que varia de satisfatório (10) a péssimo (1). Só foram consideradas cidades em que há pelo menos 40 mil usuários do aplicativo. Florianópolis teve nota 3,98, relativamente próxima da Rússia (3,78), avaliada como o quinto pior país para os motoristas.

No ranking nacional, depois da cidade catarinense aparecem entre os piores municípios para dirigir as capitais Manaus (4,21), João Pessoa (4,58), Belém (4,66) e Vitória (4,75). O Waze não revela em quais critérios as cidades tiveram os piores desempenhos. As cinco melhores estão no interior de São Paulo: Atibaia (7,47), São José do Rio Preto (7,43), grande Campinas (7,20), Sorocaba (7,17) e Taubaté (6,95).

Segundo o professor Werner Kraus Junior, do Observatório de Mobilidade da UFSC, é difícil opinar sobre o estudo, já que ele leva como principal critério a satisfação dos motoristas, e não necessariamente dados mais concretos, como o tempo perdido no trânsito. De qualquer forma, ele diz que a única solução para melhorar o tráfego caótico nas metrópoles brasileiras é investir pesadamente em soluções para o transporte público de massa.

— Em Florianópolis, um único incidente, como a queda de uma placa na Via Expressa, pode parar a cidade. Temos que pensar que que a era do automóvel como meio de locomoção na cidade já chegou ao fim. Na Europa, os jovens já não são mais atraídos pelo carro. Nós também precisamos pensar em maneiras de como sair desse buraco — diz.

No ranking mundial, os melhores países para os condutores de automóveis são, nesta ordem, Holanda (7,90), França (7,85), Estados Unidos (7,55), República Tcheca (7,49) e Bélgica (7,41). Já os piores são Filipinas (3,02), República Dominicana (3,35), El Salvador (3,56), Indonésia (3,71) e Rússia (3,78). Globalmente, 90 milhões de pessoas em 185 países utilizam o app. O Waze não informou o número de usuários para o Brasil ou para Florianópolis.